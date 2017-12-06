بالفيديو.. الإعلامي محمد عرب لليمنين: ” التفوا حول المملكة “

نايف السالم(صدى):

قال الإعلامي محمد العرب، مراسل قناة العربية، أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قُتل، ومُثِّل بجثته، وتعرَّض لأبشع صور التنكيل في واقعة لا يمكن أن يفعلها أو يقوم بها أي مواطن عربي أو ينتمي للعروبة على يد من سلَّموا أنفسهم للعدو الفارسي.

وأضاف عرب، خلال رسالته في فيديو قام ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن النجاة والنصر بيد الله، ثم الالتفاف حول المملكة، ودعم تحركاتها، والثقة التامة بأنها لا تخون، ولا تظلم، ولا يمكن أن تسمح بما يمس أمن واستقرار المواطن اليمني .

وحذر خلال رسالته الشعب قائلاً: أنا عراقي، وشاركت في الحرب العراقية – الإيرانية، وأعلم تمامًا ما تريد فارس من تدمير للعرب والمسلمين، فلا تدعوا لهم الفرصة لتكون اليمن وصنعاء بغداد أخرى.