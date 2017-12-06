السعودية والإمارات والبحرين خارج بطولة ” خليجي 23 ” بسبب قطر
أكد الاتحاد العماني لكرة القدم بأنَّ بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين ” خليجي 23 ” ستقام في موعدها المحدد من قبل، في 22 من شهر ديسمبر الحالي،.
وقال الاتحاد بأن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة خمس منتخبات خليجية؛ وهي : عمان، واليمن، والكويت، والعراق، بالإضافة إلى قطر الدولة المضيفة.
وبذلك، لن تشارك كلا من المملكة والإمارات والبحرين في ” خليج 23 ” بسبب مقاطعتها لدولة قطر المضيفة.
كما أعلن الاتحاد أنّ قرعة البطولة ستتم يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم.
حفراوي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
مبروك عليكم ياهل قطر اليمن والعراق
خالد احمد الشريف[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
عسى ماشر
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا ياليمن
وين عروبتكم وشهامتكم
واحنا رفضنا المشاركة من اجل
امن اليمن اللي تلعب فيه قطر
وتدعم الحوثيين
حسبنا الله ونعم الوكيل