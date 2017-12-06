السعودية والإمارات والبحرين خارج بطولة ” خليجي 23 ” بسبب قطر

طلال الغامدي(صدى):

أكد الاتحاد العماني لكرة القدم بأنَّ بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين ” خليجي 23 ” ستقام في موعدها المحدد من قبل، في 22 من شهر ديسمبر الحالي،.

وقال الاتحاد بأن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة خمس منتخبات خليجية؛ وهي : عمان، واليمن، والكويت، والعراق، بالإضافة إلى قطر الدولة المضيفة.

وبذلك، لن تشارك كلا من المملكة والإمارات والبحرين في ” خليج 23 ” بسبب مقاطعتها لدولة قطر المضيفة.

كما أعلن الاتحاد أنّ قرعة البطولة ستتم يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم.