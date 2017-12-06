مساجد ” مكة ” تحقق مع إمام أعلن ابتهاجه بقتل الرئيس اليمني على المنبر

نايف السالم(صدى):

بدأت إدارة المساجد بالعاصمة المقدسة تحقيقاً مع إمام أحد المساجد المتواجدة في بطحاء قريش ، لقيامه بعد انتهاء صلاة المغرب باستغلال منبر المسجد بشكل مرفوض منذ يوم الإثنين الماضي ، حيث يردد باستمرار عبارات وتكبيرات توحي بابتهاجه بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

واستنكرت إدارة القضايا المسؤولة عن التحقيق تصرف هذا الإمام ، حيث أكد جماعة المساجد أن المنابر تستهدف الوعظ ونشر السلام والدعوة والإرشاد ، واستغلال هذا المكان في أحداث سياسية تمس دول الجوار يعد أمراً مرفوضاً ومنافياً للقوانين ، فتقدموا ببلاغ رسمي لإدارة المساجد والتي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإمام المخالف .

حيث تم استدعاء الإمام إلى الفرع للرفع به وتم التحقيق معه ، وجاري التوصل إلى نتائج التحقيق وتسليمها للجهات المختصة المتمثلة في الإمارة وشرطة المنطقة لاتخاذ اللازم وخاصةً أن المسجد أخلي وغير مسجل بقوائم الوزارة .