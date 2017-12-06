لليوم الخامس على التوالي حرس الحدود بتبوك يواصل بحثه عن الأشقاء الأردنيين

محمود البلوي(صدى):

أعلنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود، أنها لليوم الخامس على التوالي عملياتها للعثور على 5 أشقاء أردنيين من عائلة محفوظ، حصلوا مع اثنين من أصدقائهم السوريين على ترخيص الإبحار بقارب مخصص للتنزه؛ وذلك للقيام برحلة بحرية في شعاب صورة وجزيرة ينبوع لمدة 24 ساعة بدأت من فجر الجمعة الماضي.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود في تبوك، المقدم بحري فهد العنزي، أن فرق البحث والإنقاذ بعد انتهاء مهلة الترخيص وعدم عودة المركب، تقوم بإجراء روتيني في البحث عن القارب لإعادته مرة أخرى، وتزامن ذلك مع بلاغ العائلة للجهات المختصة بتغيب الأبناء، مضيفًا أن الفرق عثرت على الناجي الأول يوم السبت، والناجي الثاني صباح الأحد متشبثًا بقارب منكفئ على شاطئ قريب، وكلاهما من الجنسية السورية، ويخضعان للمتابعة الطبية في أحد المستشفيات، بحسب ” العربية ” .

وتابع المقدم فهد العنزي أنه عند الساعة 01:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 13/ 3/ 1439هـ، أبحرت واسطة نزهة بموجب تصريح إبحار لمدة 24 ساعة من مرسى مركز الصورة للموقع المسمى جزيرة (يبوع) شعب الصورة، وعلى متنها 7 متنزهين من جنسيات عربية، على أن تعود في الوقت المحدد ولم تعد بناء على بلاغ المناوبين في مرسى مركز الصورة.

وتم البدء بعمليات البحث والإنقاذ عن الواسطة المفقودة بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، وتوجيه الدوريات البحرية لموقع الإبحار المصرح به، ولم يتم العثور عليها، وعند الساعة 18:20 يوم السبت 14/ 3/ 1439هـ وأثناء عمليات البحث المستمر، عثر على الواسطة منكفئة في عرض البحر غرب جزيرة صلة، حيث كان متشبثًا بها أحد الناجين من المتنزهين الذين كانوا على متنها ويبلغ من العمر (50) سنة.