وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للمواطنين والمواطنات، حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– مساعد إداري ثالث (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، أو المجالات ذات الصلة

– صيدلي أول: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة

— أخصائي ثاني اعتماد وتطوير السياسات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (جودة الرعاية الصحية، إدارة المستشفيات، إدارة الرعاية الصحية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 13 ديسمبر 2017م.