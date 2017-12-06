” التجارة ” تغلق 3 فروع لمحال ملابس في حائل والزلفي

علي العنزي(صدى):

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، 3 فروع لسلسلة محال شهيرة ببيع الملابس، اثنان منها في حائل، والثالث في الزلفي، لوجود مخالفات ظاهرة وعالية، تتمثل باختلاف تسعيرة الكاشير عن السعر الموضَّح على بطاقة السعر، إضافة إلى وجود منتجات بدون بطاقة سعر.

وجاء الإغلاق بهد تحقق الوزارة من أعمال فروع المنشأة، والتأكد من نظامية الأسعار، والتأكد من صحتها ومطابقتها.

وكانت الوزارة، قد وجهت الفرق الرقابية في مختلف انحاء المملكة بعمل جولات تفتيشية على جميع فروع الشركة، والتأكد من عدم وجود المخالفات المذكورة.