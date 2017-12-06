الهلال الأحمر : 12 إصابة في حوادث جازان اليوم

تركي السالم(صدى):

شهدت المنطقة اليوم عدة حوادث مرورية، أصيب خلالها 12 حالة، تراوحت إصابتهم ما بين حرجة إلى متوسطة، حيث باشرتها الفرق الاسعافية ونقلتها إلى مستشفيات المنطقة.

وقال بيشي الصرخي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في جازان أنه في صباح اليوم الأربعاء باشرت ثلاث فرق إسعافيه حادث تصادم، وعند وصول الفرق وجدت بالموقع خمس إصابات: قائد السيارة، وأربع نساء، كانت إصابتهم متوسطة، وبعد مغرب اليوم باشرت ثلاث فرق حادث تصادم لسيارتين إحداهما تقل شخصًا وزوجته وابنه، والأخرى تقل أيضًا شخصًا وزوجته، وكانت إصاباتهم متوسطة.

وأضاف: وقع حادث لدراجة نارية يقودها شخص يمني الجنسية على طريق السبخة قرب تقاطع الجديين، وكانت حالته حرجة نتيجة ارتطامه بسيارة مسرعة، وتم نقله إلى مستشفى صبيا العام.