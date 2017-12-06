في اجتماعهم الثاني ” دعم الشرعية ” بصنعاء يناقشون سلامة الشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

عقد سفراء وملاحق العسكريين لدول التحالف لدى المملكة لدعم الشرعية في اليمن، الاجتماع الثاني لها اليوم الأربعاء، براسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق بين دول التحالف في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف، وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي اليمنية.

كما ناقش المجتمعون، تطورات الأحداث الأخيرة، في اليمن حيث أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا تجاه محافظة خميس مشيط في جنوب المملكة، ومقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الميليشيات الحوثية في صنعاء، واستمرار تهديد هذه الميليشيات للقيادات السياسية اليمنية واستهدافهم لقيادات حزب المؤتمر العام السياسية والإعلامية وعلى رأسهم رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام للمشاورات السياسية ” عارف الزوكا ” .

وناقش أيضًا تهديد الحوثيين لأمن وسلامة الشعب اليمني، من حيث استخدامهم للمنازل والأهالي كدروع بشرية وتدمير منازل ومقرات خصومهم بالمدفعية الثقيلة والدبابات واعتقال خصومهم السياسيين والإعلاميين، واستمرار الدور الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية في عملياتهم التي تهدد أمن وسلامة المملكة ودول المنطقة.

وقد تم الاتفاق على الخطة السياسية والإعلامية المشتركة لدول التحالف لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة ودعم الشعب اليمني الرافض للميليشيات الحوثية والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة.