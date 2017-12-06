دحلان: قرار ترامب كان متوقعًا

القدس(صدى):

أكد السياسي الفلسطيني محمد دحلان، أنَّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ليس مفاجئًا.

وأوضح دحلان، في تعليق له خلال لقاء معه قناة ” الغد ” ، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرك أن الحالة الفلسطينية وصلت لتشرذم وبالتالي عزلوا الرئيس الفلسطيني عن شعبه.

وشدد على أن واشنطن أدركت أن الحالة الفلسطينية لن تكون قادرة على اتخاذ أي رد فعل وكذلك الوضع العربي والإسلامي.

واتهم ما يُعرف بـ ” الربيع العربي ” بأنه تسبب في تحطيم المنطقة العربية وبدعم أمريكي من أجل تمرير مثل هذه القرارات.