جامعة الطائف تنفي إشاعة إلزام أعضاء هيئة التدريس بنظام البصمة

عبد العزيز القثامي(صدى):

أكدت جامعة الطائف اليوم الأربعاء، أنه لا صحة على الإطلاق لما أثير أخيرًا، عن إلزام جامعة الطائف لأعضاء هيئة التدريس لديها بنظام البصمة في تسجيل الحضور والانصراف.

وأوضحت الجامعة، أن التعميم المشار إليه في الخبر المُثار ذكر بوضوح أن عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات في الجامعة ستبدأ تنفيذ ” مشروعي ” نظام الحضور والانصراف ونظام الدخول المركزي باستخدام البطاقات التعريفية، وهما مشروعان منفصلان تعمل العمادة على تنفيذهما حاليًا، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، ولم يتطرق إلى إلزام أعضاء هيئة التدريس على الإطلاق بالبصمة.

وتابعت: أن التعميم نص بوضوح على توجيه أعضاء هيئة التدريس بالحضور للصالة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب، لتحديث بياناتهم وإصدار البطاقات التعريفية الجديدة فقط، وهي بطاقات خاصة بتنظيم دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منسوبي الجامعة والتعريف بهوياتهم، ولا علاقة لها بنظام الحضور والانصراف الخاص بالموظفين فقط، ولا يعني إطلاقًا أعضاء هيئة التدريس.