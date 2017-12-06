محمد صلاح يقود ” ليفربول ” في تشكيل الدوري الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب ، ونظيره المدير الفني لفريق سبارتاك موسكو ماسيمو كاريرا ، عن تشكيل الفريقين لإعدادهما للمباراة المنتظرة بينهما على ملعب ” أنفيلد رود ” ، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا .

وتواجد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول لقيادة الفريق ، بينما تواجد جورجي دزيكيا في تشكيل سبارتاك موسكو لمراقبة ” صلاح ” خلال المباراة ، والذي يتوقع أن يكون المسؤول عن مراقبته أيضاً في مباراة مصر وروسيا في مونديال العام المقبل .

وتمثل تشكيل ليفربول في حراسة المرمى للوكاس كاريوس ، و الدفاع جو جوميز، راجنر كلافان، ديان لوفرين، البرتو مورينو ، وفي الوسط إيمرى كان، جورجينيو فينالدوم، فيليب كوتينيو ، أنا عن الهجوم فتضمن ساديو ماني ، و محمد صلاح ، و روبرتو فيرمينو .

وحول فريق سبارتاك موسكو ، حراسة المرمى تضمنت سيليكوف ، بينما كان في الدفاع إشينكو ، تاسكى ، بوكيتى ، دزيكيا ، وفي الوسط فيرناندو ، جلوشاكوف ، زوبنين ، بروميس ، وفي الهجوم تضمن لويز أدريانو ، و زى لويس .

يذكر أن ليفربول يحتاج إلى الوصول للتعادل في هذه المباراة من أجل التأهل إلى الدوري الـ16 ، خاصةً أنه يحتل المركز الأول بـ9 نقاط ، ويليه أشبيليه الإسباني بـ 8 نقاط ثم يتذيل المراكز سبارتاك موسكو بـ 6 نقاط .