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” الصدر ” يحذر المسلمين والعرب من التخلي عن ” القدس “

” الصدر ” يحذر المسلمين والعرب من التخلي عن ” القدس “
بغداد(صدى):

حذر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، المسلمين والعرب من التخلي عن القدس، معتبرا أنتلك الخطوة بداية النهاية.

وقال ” الصدري ” ، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ايها المسلمون والعرب شعوبا وحكاما إن تخليكم عن القدس هو بداية النهاية، حين لا ينفع الندم ” ، متابعًا: ” اياكم والتخلي عن القدس ” .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن في وقت سابق رسميا أن القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك قد تأخر كثيرا، ولا يمس بالوضع النهائي للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


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