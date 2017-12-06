” الصدر ” يحذر المسلمين والعرب من التخلي عن ” القدس “

بغداد(صدى):

حذر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، المسلمين والعرب من التخلي عن القدس، معتبرا أنتلك الخطوة بداية النهاية.

وقال ” الصدري ” ، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” ايها المسلمون والعرب شعوبا وحكاما إن تخليكم عن القدس هو بداية النهاية، حين لا ينفع الندم ” ، متابعًا: ” اياكم والتخلي عن القدس ” .

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن في وقت سابق رسميا أن القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك قد تأخر كثيرا، ولا يمس بالوضع النهائي للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.