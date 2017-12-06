  • الأربعاء 6

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. اشتعال حريق في منزل بالعاصمة المقدسة
  • نشر : منذ 49 دقيقة
  • 1٬349
  • 0
  • حوادث

اشتعال حريق في منزل بالعاصمة المقدسة

اشتعال حريق في منزل بالعاصمة المقدسة
نايف السالم(صدى):

نشب حريق في منزل مكون من 3 أدوار بالعاصمة المقدسة، بسبب التماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، دون وقوع إصابات.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد بوجود حريق في منزل مكون من 3 أدوار بالعاصمة المقدسة، بسبب التماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف والجهات المختصة باشرت الحادث، دون وقوع إصابات.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اشتعال حريق بمنزل من ثلاثة أدوار بالعاصمة المقدسة بسبب التماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف والجهات المختصة باشرت الحادث، ولا إصابات ” .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *