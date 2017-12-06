اشتعال حريق في منزل بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

نشب حريق في منزل مكون من 3 أدوار بالعاصمة المقدسة، بسبب التماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، دون وقوع إصابات.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد بوجود حريق في منزل مكون من 3 أدوار بالعاصمة المقدسة، بسبب التماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف والجهات المختصة باشرت الحادث، دون وقوع إصابات.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اشتعال حريق بمنزل من ثلاثة أدوار بالعاصمة المقدسة بسبب التماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف والجهات المختصة باشرت الحادث، ولا إصابات ” .