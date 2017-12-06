الرئيس الفلسطيني: هوية القدس أكبر وأعرق من أن يغيرها قرار

القدس(صدى):

علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ قليل، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلا القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية بتل أبيب إليها.

وأكد ” عباس ” في تصريحات له، أن قرار ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من جهود السلام ويقوضها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يناقض الإدارة الدولية.

كما أشار إلى أن القضية الوطنية تمر بمرحلة فارقة بعد هذا القرار، حيث ستشهد الأيام المقبلة دعوة الأطر الفلسطينية لمتابعة التطورات.

وقال ” عباس ” إن القدس عاصمة دولة فلسطين أكبر وأعرق من أن يغير قرارًا هويتها.