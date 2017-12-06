نائب أمير جازان يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى

تركي السالم(صدى):

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء مجلس الشورى يضم كلاً من الدكتور علي العريشي، والدكتور سعيد الخالدي والمهندس أحمد الأسود ، بمكتبه في الإمارة.

واطلع سموه خلال الاستقبال إلى عرض عن المجلس وآلية العمل به والمهام والواجبات المناطة به والخدمات التي يقدمها لأبناء الوطن الغالي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة .

وأثنى سمو نائب أمير منطقة جازان على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تطوير العمل في مجلس الشورى، والحرص على تلمس احتياجات المواطنين في المناطق كافة، ومراعاة احتياجهم ، ومتابعة سير المشروعات في مختلف المناطق، متمنياً التوفيق لوفد المجلس .