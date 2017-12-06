انفجار سيارة مفخخة قرب مخيم بمدينة الموصل العراقية

بغداد(صدى):

قُتل وأصيب عشرة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة قرب مخيم تابع لحزب العمال الكردستاني، في مخمور شرقي مدينة الموصل بالعراق.

وذكر مصدر محلي أن انتحاريًا استهدف مخيمًا للاجئين من كردستان تركيا في مخمور، مؤكدًا أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين من ساكني المخيم.

ولم تتم معرفة ملابسات الحادث وكيفية دخول السيارة المفخخة، كون المخيم يخضع لحماية قوات حزب العمال الكردستاني، ويقع على خط التماس بين قوات البيشمركة والقوات العراقية الاتحادية.

ويأوي مخيم مخمور نحو 2700 عائلة وعددهم 12500 شخص، نزحوا من كردستان تركيا، وهم من أنصار ومؤيدي حزب العمال الكردستاني، ولجأوا إلى إقليم كردستان في منتصف التسعينيات.