السفير الفلسطيني بمصر : قرار ” ترامب ” أخطر من وعد بلفور قبل 100 عام

القاهرة(صدى):

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان القدس يعد إعلان مشئوم يمثل خطورة كبيرة لا تقل عن تصريح بلفور قبل 100 عام ، قائلاً ” ترامب ينصب نفسه اليوم ويمنح ما لا يملكه لمن لا يستحق ” .

وأشار ” اللوح ” إلى أن القدس ليست ملكاً لترامب أو اليهود بل هي عاصمة الدولة الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من أراضيها التي احتلت من قبل الإسرائيليين عام 1967 ، ولا يحق للرئيس الأمريكي أن يتخذ قراراً بشكل شخصي مع إسرائيل لتغيير معالم جغرافية القدس ، لأن هذا لا يتفق مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .

وكان ” ترامب ” قد أصدر قراراً رسمياً بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ، واتخذ الإجراءات اللازمة لسرعة نقل السفارة الأمريكية من مقرها الحالي في تل أبيب إلى القدس .