مصر ترفض قرارات ” ترامب ” بشأن القدس

القاهرة(صدى):

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صدر لها منذ قليل عن وزارة الخارجية ، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس كعاصمة لإسرائيل ، حيث أعلنت رفضتها لأي آثار تترتب عن هذا القرار .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية برئاسة الدكتور سامح شكري أن اتخاذ هذا النوع من القرارات المنفردة يخالف قوانين الشرعية الدولية ، ولن يغير من وضع القدس ومكانتها بين الدول العربية كعاصمة فلسطينية ، وفقاً لقرارات محلس الأمن الدولي المتعارف عليها .

وأعربت مصر عن قلقها من التداعيات المحتملة لهذا القرار وتأثيره على استقرار المنطقة العربية ، حيث يؤدي لإثارة مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظراً للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية للقدس ، والتيت أسست مرجعيتها على اعتبار أن القدس أحد أبرز القضايا التي تمس العرب ويجب أن يتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية .

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن اعتراف رسمي من ” ترامب ” بالقدس عاصمة لإسرائيل ، واتخاذه اجراءات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس .