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عضو المكتب التشريعي لفتح: القدس ليست ملكًا لترامب

عضو المكتب التشريعي لفتح: القدس ليست ملكًا لترامب
القدس(صدى):

هاجم رضوان الأخرس عضو المكتب التشريعي لحركة ” فتح ” ، قرار الرئيس الأمريكي الذي أعلنه منذ قليل، والمتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلًا: ” القدس ليست ملكًا لترامب ” .

أضاف ” الأخرس ” ، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الأربعاء: ” مدينتنا وعاصمتنا وأرضنا التي عاش فيها أجدادنا ليست ملكًا لترامب ولا شرعية لوجود الصهاينة فيها ” .

وتابع عضو المكتب التشريعي لحركة فتح، قائلًا : ” إنها وطننا ومنتهى آمالنا … والله لن نخضع ولن نستسلم ” .


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