عضو المكتب التشريعي لفتح: القدس ليست ملكًا لترامب

القدس(صدى):

هاجم رضوان الأخرس عضو المكتب التشريعي لحركة ” فتح ” ، قرار الرئيس الأمريكي الذي أعلنه منذ قليل، والمتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلًا: ” القدس ليست ملكًا لترامب ” .

أضاف ” الأخرس ” ، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الأربعاء: ” مدينتنا وعاصمتنا وأرضنا التي عاش فيها أجدادنا ليست ملكًا لترامب ولا شرعية لوجود الصهاينة فيها ” .

وتابع عضو المكتب التشريعي لحركة فتح، قائلًا : ” إنها وطننا ومنتهى آمالنا … والله لن نخضع ولن نستسلم ” .