مستشفى قوى الأمن تعلن وظائف إدارية شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق حسابات أول: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصصات (المحاسبة، التحليل الكمي)، أو أي مجال ذي الصلة.

– سكرتير: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات (إدارة المكاتب، السكرتارية، إدارة المستشفيات، أو علوم الكمبيوتر).

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2017م.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).