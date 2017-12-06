بالفيديو.. الربيعان يطالب الموطنين بالتطعيم للحد من انتشار انفلونزا الخنازير

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، مشعل الربيعان، عن وجود إصابات بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1، فضلا عن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، مشيرًا إلي وجود 430 حالة في جدة.

وأكد مشعل الربيعان عبر برنامج معالي المواطن، أن الوزارة أجرت كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، بما في ذلك تطعيم المرافقين لحالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير والكوادر الطبية بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف الربيعان، أن الوزارة أبلغت جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية، بأن هناك نشاطا ملحوظا للإنفلونزا الموسمية مع بداية موسم الشتاء في المملكة.