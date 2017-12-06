مستشفى الملك فيصل تعلن 7 وظائف صحية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (7) وظائف صحية شاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1– مساعد رئيس خدمات التمريض: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات (التمريض، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

2– استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

3– مساعد رئيس تمريض- مركز العلاج الوريدي: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التمريض.

4– استشاري الحالات الحرجة: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

5– فني أجهزة تقويمية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات (تقويم العظام، الأطراف الصناعية).

6– ممرض أول (وظيفتين): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص التمريض.

وأوضح المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).