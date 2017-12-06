مفتي الديار المصرية يطالب الدول العربية بدعم القدس

القاهرة(صدى):

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه مصر ودار الإفتاء المصرية تدعم الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية واعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مع الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.

وشدد المفتي خلال اتصاله وفق بيان صحفي، على أن قضية القدس هي قضية كل العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفى قلب كل عربي ومسلم، لما لها من مكانة ومنزلة دينية وحضور حضاري وعمق ضارب في أعماق التاريخ.

ودعا مفتي الجمهورية، العرب والمسلمين إلى الوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بمساندة القضية العادلة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني انطلاقًا من روابط الأخوة الإسلامية والعربية.