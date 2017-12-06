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” ترامب ” : إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يمثل نهج جديد في مقاربة الصراع الفلسطيني

” ترامب ” : إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يمثل نهج جديد في مقاربة الصراع الفلسطيني
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراره بشان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو القرار الأصح ، حيث أنه يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه دائماً بشان الاعتراف بإسرائيلية القدس .

وقال ” ترامب ” أن هذا الإعلان سيمثل نهجاً جديداً في مقاربة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، حيث يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاثة بحرية العبادة في القدس .

ومن جانبه ، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً لوزارة الخارجية بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السفارة إلى القدس ، مشيراً أنه يجب على كلاً من الشعب الإسرائيلي والفلسطيني أن يعملوا على تسوية مسألة الحدود فيما بينهم ، حيث يزور نائبه المنطفة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ القرار .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

لعنة الله على ذالوجه العفن ..

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