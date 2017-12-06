نيودلهي تحقق في سقوط أمطار محملة بالفضلات

نيودلهي(صدى):

فتحت المحكمة الوطنية الخضراء في العاصمة الهندية نيو دلهي، تحقيقا في حادث تساقط فضلات من السماء مثل المطر، مطالبة من لجنة خاصة تضم ممثلين عن المديرية العامة للطيران المدني، ومعهد بحوث الطيور ومجلس السيطرة على التلوث، جمع عينات من المطر الذي تساقط على المناطق القريبة من مطار دلهي.

وتباشر اللجنة عملها في التأكد من ما إذا كان المطر المحمل بفضلات يعود إلى طيور مهاجرة أو فضلات بشرية، وفق ما ذكرت صحيفة ” إنديا تايمز ” في الثاني من ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة قد أقرت العام الماضي غرامة قيمتها 50 ألف روبية (حوالي 800 دولار أميركي) على أي شركة طيران تقوم إحدى طائراتها بإفراغ مراحيضها في الهواء قبيل الهبوط على الأرض.

وقال أعضاء في لجنة التحقيق إن العينات أرسلت السبت للاختبار، لمعرفة ما إذا كانت تعود لبشر أم الطيور. وقال سواتانتر كومار، رئيس اللجنة، إن هذه التقارير ستقدم في جلسة استماع في 5 ديسمبر.

وطلبت اللجنة من المديرية العامة للطيران المدني مراقبة هبوط الطائرات في المطار، لضمان عدم إفراغ خزانات المراحيض أثناء الهبوط، وعدم إلقاء النفايات في المناطق السكنية أو في أي مكان آخر قبل الهبوط.