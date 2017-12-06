رسميًا.. ترامب يُعلن القدس عاصمة لإسرائيل

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، القدس عاصمة لإسرائيل خلال الاجتماع الذي عقده منذ قليل .

وكان ترامب قد اتخذ قراراً بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بدلاً من تل أبيب ، مؤكداً أنه قد تأخر في أخذ هذا القرار .