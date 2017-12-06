رسميًا.. ترامب يُعلن القدس عاصمة لإسرائيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، القدس عاصمة لإسرائيل خلال الاجتماع الذي عقده منذ قليل .
وكان ترامب قد اتخذ قراراً بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بدلاً من تل أبيب ، مؤكداً أنه قد تأخر في أخذ هذا القرار .
سلطان[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
امام ترامب واسرائيل تخرص حاكم العرب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3491 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهب ياوجهه
الله كريم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول الله ولا قوة الا بالله فيكم
الله كريم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول الله ولا قوة الا بالله فيكم
باسم عبدالله[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر الاسلام والمسلمين
abu ammar[ عدد التعليقات: 14464 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش المشكله اذا اعترفت امريكا بالقدس عاصمة لاسرائيل وفلسطين كلها محتله من قبل اسرائيل ؟
بكره كل الدول اللي لها علاقه مع اسرائيل بينقلون سفارتهم الى القدس وكم يوم وينسون الموضوع
واحتمال ان تعمل اسرائيل حاجه في لبنان او سوريا لتشغل الناس بالحدث الجديد
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويحك …يا ظرمبيط العظيم …
عين الحقيقه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابن العاهره ترامب لعنت الله عليك وعلى من والاك
ساهر[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله وين العرب وين المسلمين راحت القدس راحت رمز الاسلام هذا اهانه للاسلام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم انصر الاسلام والمسلمين لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
ساهر[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلعنك لعنة الى يوم الدين
حفراوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
بلاه خابر مابالحمض احد
كلها عرب تذبح بعضها
وتراب مبسوووط
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة
وش الجديد ؟
اصلن اسرائيل هي المتحكمه بالقدس من ٥٠ سنه ، الي عنده اعتراض نساله
تقدر تصلي بالقدس؟
ساهر[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة
- عندما غضب صلاح الدين الايوبي أقسم أن لا يبتسم حتى يعيد فلسطين للمسلمين.
- عندما غضب عبدالرحمن الغافقي وصل بجيش المسلمين إلى وسط باريس.
وعندما غضب علماء وأمراء وملوك العرب اليوم أرسلوا خطاب إستنكار للأمم المتحدة !
رحم الله أياماً كان غضب المسلمين جيوشِاً
لا يُرى آخرها.
#القدس
زائر[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 1 ساعة
اخزاك الله ي دونالد ترامب وكل الصهاينه في العالم .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 56 دقيقة
اخذوا الضوء الأخضر من السعوديه اش جاب وزيرة الخارجيه السابقه عندنا الا في مفاوضات
عبير الورد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 52 دقيقة
مع نفسككك ياترامب. 😡
احسن واحد فيكم يا كلاب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 28 دقيقة
ما يجري في الشرق الأوسط والدول العربيه والإسلامية من ترهيب وإسقاط للأنظمة وتدمير للدول وتشريد وتجويع للشعوب ماهو إلأ لإضعاف المسلمين والاحتفال وبالتالي الاحتفال بهذا اليوم الأمريكي الاسرائيلي التاريخي تحقق حلم اليهود 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴