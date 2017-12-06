ماكرون: قرار ترامب مؤسف ولا نؤيده

باريس(صدى):

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استيائه من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ماكرون، إن قرار الرئيس الأمريكي مؤسف للغاية، مشيرًا إلى أن بلاده لا تؤيد هذا القرار.

كان ترامب أعلن منذ قليل القدس عاصمة لإسرائيل رسميًا ونقل السفارة الأمريكية إليها بعد انتهاء الإجراءات، واصفًا هذا التحرك بأنه ” خطوة متأخرة جدا ” من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.