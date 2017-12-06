صندوق التنمية يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

نوه صندوق التنمية الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر فرص وظيفية شاغرة للرجال والنساء من حديثي التخرج، وذلك للعمل بمقر الصندوق في مدينة الرياض.

وأوضح الصندوق، الشروط اللازمة التي يجب أن تتوافر في الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المعلنة، والتي كان أبرزها:

– أن يكون المتقدم من المواطنين.

– ألا يقل المعدل الجامعي عن (3.2/4- أو 4/5- أو 80%)، أو ما يعادلها.

– الحصول على درجة البكالوريوس خلال آخر عامين في التخصصات التالية: “ إدارة مالية، محاسبة، هندسة صناعية، هندسة كيميائية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية ” .

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.