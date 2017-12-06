برنامج التأهيل والإحلال يعلن 5 وظائف شاغرة في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (5) وظائف شاغرة للرجال، في عدد من التخصصات، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الكفاءة المتوسطة، وذلك للعمل لدى “ شركة محجوب ” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة هي:

– سائق نقل خفيف (عدد 3 وظائف): شهادة الكفاءة المتوسطة، ورخصة قيادة سارية المفعول.

– فني أمن وسلامة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في نفس التخصص، أو على الأقل 30 ساعة معتمدة في إدارة السلامة والصحة المهنية.

– فني أنابيب: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2017م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا).