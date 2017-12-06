بعد أزمة القدس مع أمريكا.. ” الجزيرة ” تعلن ترددها الجديد على القمر الإسرائيلي عاموس
على الرغم من إثارة وضع القدس الحالي للرأي العام العربي والإسلامي معلنين غضبهم من قرار الرئيس الأمريكي بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس بدلاً من تل أبيب ، إلا أن قناة ” الجزيرة ” كانت في عالم آخر بعيد عن كل هذه الضجة الإعلامية ، حيث ناشدت جمهورها بالتزامن مع وقوع الأحداث أن يتابعوا القناة على ترددها الجديد على القمر الإسرائيلي ” عاموس 2 ” .
يذكر أن مسؤول بالبيت الأبيض أعلن مؤخراَ عن قرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وهو ما يعد اعترافاً صريحاً من الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة لإسرائيل وليس لفلسطين .
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