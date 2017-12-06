بعد أزمة القدس مع أمريكا.. ” الجزيرة ” تعلن ترددها الجديد على القمر الإسرائيلي عاموس

طلال الضوي(صدى):

على الرغم من إثارة وضع القدس الحالي للرأي العام العربي والإسلامي معلنين غضبهم من قرار الرئيس الأمريكي بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس بدلاً من تل أبيب ، إلا أن قناة ” الجزيرة ” كانت في عالم آخر بعيد عن كل هذه الضجة الإعلامية ، حيث ناشدت جمهورها بالتزامن مع وقوع الأحداث أن يتابعوا القناة على ترددها الجديد على القمر الإسرائيلي ” عاموس 2 ” .

يذكر أن مسؤول بالبيت الأبيض أعلن مؤخراَ عن قرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وهو ما يعد اعترافاً صريحاً من الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة لإسرائيل وليس لفلسطين .