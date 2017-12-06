شاهد نساء اليمن لم تسلم من بطش الحوثي
قال مستشار رئيس الوزراء اليمني سام الغباري، اليوم الأربعاء، إن الهاشميين الحوثيين يعتدون على حرائر العاصمة اليمنية صنعاء ويقتلونهن أثناء المسيرات اللاتي ينظمهن، في أعقاب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وأشار ” الغباري ” إلى وجود عمليات اختطاف كثيرة للنسوة اللاتي شاركن في مسيرات منددة باستمرار احتجاز جثة الرئيس المغدور به صالح.
وقال ” الغباري ” مهاجمًا: ” لن أتساءل عن شرف القبيلة، فقد أهدر في اليوم الأول لمحاصرة الرئيس هادي قبل ٤ سنوات، بل أتساءل عمّا تبقى من شرف لمشايخ الشمال؟ ” .
ونشر رئيس الوزراء صورة لامرأة قتيلة تسبح في دمائها برصاص الحوثي، في حين ظهرت المرأة القتيلة دون سلاح.
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