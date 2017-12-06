شاهد نساء اليمن لم تسلم من بطش الحوثي

فهمي محمد(صدى):

قال مستشار رئيس الوزراء اليمني سام الغباري، اليوم الأربعاء، ‏إن الهاشميين الحوثيين يعتدون على حرائر العاصمة اليمنية صنعاء‬ ويقتلونهن أثناء المسيرات اللاتي ينظمهن، في أعقاب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وأشار ” الغباري ” إلى وجود عمليات اختطاف كثيرة للنسوة اللاتي شاركن في مسيرات منددة باستمرار احتجاز جثة الرئيس المغدور به صالح.

‏وقال ” الغباري ” مهاجمًا: ” لن أتساءل عن شرف القبيلة، فقد أهدر في اليوم الأول لمحاصرة الرئيس هادي قبل ٤ سنوات، بل أتساءل عمّا تبقى من شرف لمشايخ الشمال؟ ” .

ونشر رئيس الوزراء صورة لامرأة قتيلة تسبح في دمائها برصاص الحوثي، في حين ظهرت المرأة القتيلة دون سلاح.