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بالفيديو.. عصابة تركية تعتدي على كويتي لسرقة نقوده

بالفيديو.. عصابة تركية تعتدي على كويتي لسرقة نقوده
أنقرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزائر عربي في اسطنبول يروي تفاصيل واقعة يوم أمس الثلاثاء ، تثبت عنصرية الأتراك في التعامل مع الآخرين .

وتضمن مقطع الفيديو آثار دماء أمام أحد البنوك ، حيث اعتدت عصابة تركية على زائر كويتي توجه لسحب النقود من ماكينة الصراف الآلي بساحة تقسيم ، وقاموا بضربه على رأسه حتى سقط ليسرقوا النقود ويفروا هاربين ، وفقاً لما ذكره ملتقط المقطع .

وحذر صاحب المقطع من الخروج ليلاً في المدينة ، حيث أن هذا التوقيت يعد الأكثر خطورة ، وخاصةً لأجل المعاملات البنكية .


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