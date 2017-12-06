بالفيديو.. عصابة تركية تعتدي على كويتي لسرقة نقوده
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزائر عربي في اسطنبول يروي تفاصيل واقعة يوم أمس الثلاثاء ، تثبت عنصرية الأتراك في التعامل مع الآخرين .
وتضمن مقطع الفيديو آثار دماء أمام أحد البنوك ، حيث اعتدت عصابة تركية على زائر كويتي توجه لسحب النقود من ماكينة الصراف الآلي بساحة تقسيم ، وقاموا بضربه على رأسه حتى سقط ليسرقوا النقود ويفروا هاربين ، وفقاً لما ذكره ملتقط المقطع .
وحذر صاحب المقطع من الخروج ليلاً في المدينة ، حيث أن هذا التوقيت يعد الأكثر خطورة ، وخاصةً لأجل المعاملات البنكية .
حذرنا مراراً وتكراراً من الذهاب إلى تركيا إن كان هناك من لا يمنعه الخوف من عنصريتهم وبغضهم للعرب والمسلمين فل يمنعه الخوف على نفسه!! pic.twitter.com/H7gFNBMkDJ
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) ٤ ديسمبر، ٢٠١٧
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