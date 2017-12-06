السودان تطالب واشنطن بحذف اسمها من اللائحة الإرهابية السوداء

الخرطوم(صدى):

طالب مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني ، واشنطن بتسريع إجراءاتها بشأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، حيث قامت الخرطوم بأكثر مما طلب منها لإزالتها من القائمة السوداء ، مشدداً على ضرورة الضغط على الفصائل المسلحة التي تحاربها الحكومة السودانية والتي تقوم بتعطيل خارطة الطريق لاستكمال عملية السلام في الدولة .

وبدأ وفد من مجلس الشركات الأمريكية المعني بأفريقيا بضم 22 من ممثلي الشركات زيارته إلى الخرطوم ، لتبادل فرص الاستثمار مع السودان ، خاصةً بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه ، كما أكد القائم بالأعمال الأمريكية لدى الخرطوم ستيفن كوتس على أن بلاده ستعمل على رفع اسم السودان من اللائحة الإرهابية ، داعياً حكومة الخرطوم لتوفير بيئة مواتية لفض النزاعات والعمل على استتباب الأمن والسلم .

وكانت أجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية قد صادرت لـ 8 أيام متتالية كــان آخرها أمس ، أعداد من صحــف ” التيار ” و ” الوطن ” و ” الجريدة ” و ” آخــــر لحــظة ” بعد طباعتها من دون إبداء أسباب ، وجاء في بيان لشبكة الصحفيين يقول ” إن المصادرات تنهك جسد الصحافة السودانية المثقل بالجراح ، وما كان لتلك الممارسات المهينة أن تمر هكذا من دون رد قوي من جانبنا ، ولتعلم السلطة تماماً أن الصحافة ليست الحائط القصير الذي تعلق عليه أخطاءها ” .