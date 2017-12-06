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  • نشر : منذ 12 دقيقة
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  • حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم 3 شاحنات بطريق ” الرياض- الطائف “

مصرع شخص في حادث تصادم 3 شاحنات بطريق ” الرياض- الطائف “
عبد العزيز القثامي(صدى):

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث اصطدام 3 شاحنات في طريق ” الرياض- الطائف ” .

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا بوقوع اصطدام 3 شاحنات بسبب سهو قائد إحداها بأعلى كبري الخرمة طريق ” الرياض- الطائف ” ، وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وتم اخطار الجهات المختصة للوقوف علي ملابسات الحادث.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اصطدام ثلاث شاحنات بسبب سهو قائد إحداها بـ ” كبري الخرمة ” طريق ” الرياض- الطائف، نتج عنه وفاة 1 ، وباشر الحادث الجهات المختصة ” .


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