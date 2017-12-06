حماية المستهلك توضح طريقة شراء حقيبة سفر مناسبة

نورة الشهري(صدى):

يعاني الكثير من الاشخاص اثناء تنقلهم وترحالهم من الكثير من الامور التي تسبب لهم المعاناة في هذا السفر، وقد يعود بعض هذه المعاناة في قسم كبير منها الى حقيبة الامتعة التي يقتنيها في سفره والتي قد تجلب له التعاسة في سفره اكثر من الراحة.

ونشرت جمعية حماية المستهلك اليوم الأربعاء، ” انفوجراف ” يوضح الضوابط والمعايير التي من خلالها تستطيع شراء حقيبة سفر مناسبة، منها تجنب شراء حقيبة مصنوعة من مواد ثقيلة لتفادي الوزن الزائد أثناء شحن الأمتعة.

شاهد الشكل التالي يوضح كيف تشتري حقيبة سفر مناسبة: