بالصور.. الهلال الأحمر بالباحة يحتفي باليوم العالمي للتطوع

إبراهيم الزهراني(صدى):

إحتفيت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة باليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام .

وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن الفعاليات التي أقيمت في عدة جهات بمنطقة الباحة والتي شملت السجون ودار الملاحظة ومستشفى الملك فهد.

وأضاف الزهراني أن المدير العام لفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة بالباحة الاستاذ/ خالد محمد الغامدي ومدير التدريب عبدالخالق الزهراني ومشرف التطوع قد حضرو تلك الفعاليات وعدد من المتطوعين بالهيئة.

تخلل تلك الفعاليات كلمة للمدير العام وكلمة لمدير إدارة التدريب وكلمة للمتطوعين تحدث الجميع فيها عن أهمية التطوع وعن اختيار هذا التاريخ من كل عام للإحتفال وذلك من أجل تعزيز روح التطوع في الفرد والمجتمع وبعد ذلك تم توزيع الهداياء وباقة الورد والحقايب الاسعافيه والمنشورات الخاصة بمهام التطوع للمستفيدين.

وقد دعى مدير عام الفرع الى عقد شراكات لتفعيل دور المتطوع في المجتمع مع الجهات الحكومية والخاصة وستستمر خلال الأيام القادمة الفعاليات لتشمل مشاركة مراكز الهيئة المنتشرة بالمنطقة وزيارة عدد من المدارس في المحافظات وتثقيفهم عن التطوع ودوره الحيوي في المجتمع اضافة الى اطلاعهم على سيارة الاسعاف والتعريف بمحتوياتها وكيفية استخدامها .

كما تمت مشاركة الدفاع المدني في المعرض الخاص باليوم العالمي للتطوع .