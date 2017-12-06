الملك سلمان يظهر كاشف الرأس وبدون الشماغ والعقال

نايف السالم(صدى):

التقط حفيدا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صورة معه أثناء زيارتهما له.

ويظهر خادم الحرمين الشريفين خلال الصورة متحررًا من كل البروتوكولات العامة، مع حفيديه الأميرين ” خالد وسلمان ” ، إذ توسطهما دون حاسر الرأس ودون شماغ.

يُذكر أن الأميرين ” خالد وسلمان ” ، هما نجلا سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة لشئون الطاقة.