الملك سلمان يظهر كاشف الرأس وبدون الشماغ والعقال
التقط حفيدا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صورة معه أثناء زيارتهما له.
ويظهر خادم الحرمين الشريفين خلال الصورة متحررًا من كل البروتوكولات العامة، مع حفيديه الأميرين ” خالد وسلمان ” ، إذ توسطهما دون حاسر الرأس ودون شماغ.
يُذكر أن الأميرين ” خالد وسلمان ” ، هما نجلا سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة لشئون الطاقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39405 ] نشر منذ 23 دقيقة
حفظكم الله جميعاً ياخادم البيتين الشريفين ,, آمين ,,
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يطول عمره ويعطيه العافيه