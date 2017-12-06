الخطوط السعودية تعلن تطبيق نظام المزايدة علي مقاعدها

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية، عن تطبيق نظام المزايدة عبر موقعها على مقاعد الدرجة الاعمال والاولى، للركاب الحاجزين الراغبين بترقية درجة سفرهم.

ومن المقرر أن يستقبل المسافرين بريد الكتروني قبل موعد السفر بـ 7 ايام، لدعوتهم تقديم عروض اسعارهم لطلب ترقية الحجز من السياحية للاعمال او للاولى، او بدخولهم لصفحة ترقية بعد الحجز، وستسقبل السعودية عروض المسافرين للترقية، وستوافق للترقيه حسب افضل العروض المقدمة من المسافرين.

يذكر ان نظام الترقية ظهر مؤخرا، بعدد من شركات الطيران حول العالم، لزيادة مبيعاتها على متن درجة الاولى والأعمال، وتوفير مقاعد على الدرجة السياحية لمن يأتون للحجز مؤخرا .