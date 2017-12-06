العدل: توضح عقوبة الاتجار بالبشر

عادل الحربي(صدى):

تستمر وزارة العدل في نشر وتقديم برامج والقوانين عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث أوضحت أنه يحظر نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كل شكل من أشكال الاتجار بالبشر سيما من استغل سلطة له على آخر، بما في ذلك استغلال ضعفه أو الاعتداء عليه جنسيًا أو إيذائه بأي شكل من أشكال الإيذاء.

وأوضحت الوزارة، أن نص المادة الرابعة من النظام، يوجه على تشديد العقوبة في حال كان المجني عليه امرأة.

كما تنص المادة الثالثة من النظام علي معاقبة من يرتكب شيئا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تزيد علي 15 عامًا وبغرامة لا تزيد علي مليون ريال أو بهما معًا.