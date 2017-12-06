زعيمة المعارضة الإيرانية: نظام الملالي زاد من حالات القمع

بروكسل(صدى):

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية في مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، إنه تجري حركات احتجاجية في إيران وذلك وسط تزايد مواجهة المواطنين الإيرانيين لنظام الملالي يوما بعد يوم.

وعدّدت رجوى في مؤتمر عقد بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مشكلات العاصمة طهران في مختلف الجبهات وعلى رأسها الوضع المالي.

وقالت: ” استنفد نظام الملالي حتى الآن كل رصيده الإستراتيجي للبقاء، واعتمد إلى المزيد من القمع والإعدامات وكذلك فرض نفوذه خارج البلاد ” .

يذكر أن هذا المؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في الـ10 ديسمبر.

وكانت رجوي قد تم توجيه الدعوة لها من قبل الأعضاء الأقدمين من مختلف الكتل السياسية في البرلمان، الكتل التي ناشدت الاتحاد الأوربي لاسيما الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني لتضع لأول مرة في جدول أعمالها بشأن إيران وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.