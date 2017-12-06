أل الشيخ يكلف فريق مختص بتقييم الأندية الحكومية بالمملكة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن أل الشيخ، قرر تكليف فريق متخصص للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية بالمملكة وفقا لواقعها والأدوار التي تقوم بها ومدى الاستفادة من خدماتها.

على أن يتم العمل على تقليصها رغبة في فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في أندية تجارية بمختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن، الأندية الحكومية المسجلة في السعودية تبلغ 170 ناديا، تركز في أغلبها على لعبة كرة قدم.