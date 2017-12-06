الإمارات تساهم بـ 200 ألف دولار سنوياً لمفوضية اللاجئين

جنيف(صدى):

ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد سالم الزعابي ، كلمته التي تمثل الدولة في إطار فعاليات مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بجنيف .

حيث أعلن ” الزعابي ” عن عن تقديم الإمارات لتبرعات سنوية كمساهمة قدرها 200 ألف دولار أمريكي لمفوضية الأمم المتحدة ، تأكيداً من طرفها على استمرار دعم المفوضية وبرامجها التي تسعى لضمان حياة كريمة للاجئين .

وأكد السفير الإماراتي على تقدير دولته للمجهودات الدائمة التي تبذلها المفوضية لتخفيف معاناة اللاجئين من مختلف أنحاء العالم والحرص على حمايتهم وحل أزماتهم .