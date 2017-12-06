بالفيديو.. انجازات حملة ” وطن بلا مخالف ” حتى الأن
أعلنت حملة وطن بلا مخالف، بأن إجمالي عدد المخالفين للأنظمة في جميع مناطق المملكة بلغ 159.407 مخالفا حتى الأن.
وبلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 89.651 مخالفا، و 24.613 مخالفا لنظام أمن الحدود، بينما بلغ عدد مخالفي نظام العمل 45.063 .
كما بلغ عدد المتورطين في التستر على المخالفين للأنظمة 426 متورطا. وذكرت الحملة أنه تم ترحيل 27.388 مخالفا عن المملكة.
وأخيرا، تم تنفيذ عقوبات بحق 18.108 مخالفا.
159407 مخالف في المملكة تم ضبطهم عبر حملة #وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/GdkrdQ9h5d
— روتانا (@RotanaNet) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧
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