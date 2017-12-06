بالفيديو.. انجازات حملة ” وطن بلا مخالف ” حتى الأن

نايف السالم(صدى):

أعلنت حملة وطن بلا مخالف، بأن إجمالي عدد المخالفين للأنظمة في جميع مناطق المملكة بلغ 159.407 مخالفا حتى الأن.

وبلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 89.651 مخالفا، و 24.613 مخالفا لنظام أمن الحدود، بينما بلغ عدد مخالفي نظام العمل 45.063 .

كما بلغ عدد المتورطين في التستر على المخالفين للأنظمة 426 متورطا. وذكرت الحملة أنه تم ترحيل 27.388 مخالفا عن المملكة.

وأخيرا، تم تنفيذ عقوبات بحق 18.108 مخالفا.