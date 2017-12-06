” ترامب ” حول وضع القدس : قراري تأخر كثيراً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء ، أن قراره تأخر كثيراً بشأن وضع القدس الحالي ، وقد اتخذه بعد تفكير طويل .
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً تلفزيونياً اليوم رداً على ” ترامب ” بعدما يستمع إلى كلمته فيما يتعلق بشان القدس ، وسيبث التلفزيون الفلسطيني الخطاب فور بدئه .
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مسبقاً عن قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وهو ما يعني اعترافه بأنها عاصمة إسرائيلية .
رعد ***[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 16 دقيقة
نقل السفارة الامريكية للقدس بعيدة على شاربك إذا لك شارب القدس دونها رجال والبيت له رب يحميه