رسالة صالح الأخيرة لليمنيين: ” لا تستسلموا لهذه الميليشيات الإجرامية “

فهمي محمد(صدى):

تداول عبر وسائل التواصل المختلفة رسالة الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، إلي الشعب اليمني الذي أوصي فيها بالقضاء على المليشيات الحوثية.

وقال “صالح ” في رسالة مكتوبة قبل وفاته: ” لا تستسلموا لهذه الميليشيات الإجرامية ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري ، وكونوا كابوس يدق انوفهم ، في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونه الذين باعوا اليمن بثمن بخس ” .

واختتم الرئيس اليمني الراحل رسالته بقوله : ” وداعا ايها الشعب العظيم ” .

وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت علي قتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، بعد أن اشتبكت مع موكبه متجهًا من صنعاء إلى سنحان، وكان برفقته الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والقيادي ياسر العواضي، واللواء عبد الله محمد القوسي، ونجل صالح العقيد خالد على عبد الله؛ حيث صدرت أوامر اغتياله من “صعدة” التي يتخذها عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين مقرًّا له.