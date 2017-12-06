بالصور.. انطلاق سيارة أودي A5 كوبيه 2018 كثورة فنية جديدة

متابعات(صدى):

تنطلق السيارات خلال الجيل الواحد لتحقق أكبر قدر ممكن من النجاح، قبل أن يحين الوقت لينطلق جيل جديد، ويحمل عبء تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، أو يخلق ثورة فنية جديدة، ترتقي فوق كل ما حققه هذا الطراز من قبل، وتضعه في موقع أكثر تنافسية.

التصميم الخارجي

تعتمد أودي A5 كوبيه الجديدة على خطوط رياضية أكثر حدة، وأكثر هجومية من سابقتها، وهو ما يفسح لها المجال لتحظى بالمزيد من التنافسية.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية الأيقونية لأودي والتي تحمل شعار الشركة بحجم كبير في المنتصف، والخطوط الكرومية اللامعة على بقية التصميم، إضافة إلى المصد الأمامي البارز ذو الخطوط الحادة، والمصابيح الرئيسية الجديدة بإضاءة الـ LED وكذلك خطوط التصميم البارزة على غطاء المحرك.

أما على الجانبين فالخطوط تنطلق من حافة المصابيح الأمامية، ومرورا بالأبواب، لتجعل A5 تبدو سريعة حتى قبل أن تنطلق بكامل قوتها، إلى جانب العجلات المعدنية رياضية التصميم، والمرايا الانسيابية، وخط السقف المؤكد على شخصية الكوبيه الرياضية.

أما الواجهة الخلفية فتقدم المصابيح الجديدة العاملة بالـ LED ذات اللون الأحمر المميز، إضافة إلى الحافة البارزة لحقيبة التحميل والتي تعزز من انسيابية السيارة، وكذلك المصد الخلفي البارز مع فتحات طرد العادم الثنائية على الجانب الأيسر التي تبرز الشخصية الرياضية للسيارة.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تنطلق A5 كوبيه بتصميم يمزج بين الفخامة والرياضية، وبخاصة مع لوحة العدادات التي تقدم تصميماتها العصرية من خلال شاشة عالية الجودة، إضافة إلى النظام المعلوماتي المتطور الذي يستجيب لأوامرك من خلال الشاشة القابلة للمس، وعجلة القيادة ثلاثية الأذرع رياضية التصميم.

كذلك تقدم أودي A5 كوبيه مقاعد ذات كسوة جلدية وتصميم يدعم أجساد الركاب خلال القيادة السريعة، ليوفر لهم مستوى متميز من الراحة ومتعة الركوب، مع مقعدين خلفيين ومساحات تخزين داخل المقصورة وفي الخلف.

المحرك والأداء

تنطلق أودي A5 كوبيه الجديدة بخيارين للقوة، كلاهما يأتي من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني.

النسخة الأولى للمحرك بقوة 190 حصان وعزم 320 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية لسرعة 100 كم/س خلال 7.3 ثانية، ولسرعة قصوى 241 كم/س.

أما النسخة الثانية فبقوة 252 حصان وعزم 370 نيوتن.متر، مع نفس ناقل الحركة ولكن بدفع رباعي يحقق تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 5.8 ثانية، وسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.