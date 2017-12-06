القحطاني: الجهات الأمنية بتبوك تواصل عمليات البحث عن مفقودي حادثة البحر

محمود البلوي(صدى):

تواصل الجهات الأمنية في إمارة منطقة تبوك، عمليات البحث عن 5 شباب مفقودين في البحر إثر حادث انقلاب قاربهم، الجمعة الماضي.

وأوضح متحدث إمارة منطقة تبوك علي القحطاني في بيانه اليوم الأربعاء، ” إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الحادث فإن هذا الأمر كان محل متابعة وحرص أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز منذ الساعات الأولى للحادث صباح السبت وكانت توجيهاته مباشرة لكافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات والعمل المستمر للبحث والإنقاذ ومعرفة أسباب تأخر عودة القارب بعد إنتهاء وقت التصريح الخاص بالرحلة ” .

وتابع: ” أنه وعلى إثر ذلك قامت عدة قطع بحرية للبحث في الموقع كما تم الاستعانة بطائرة عمودية وأثناء عملية البحث عثر على القارب مقلوب بعرض البحر وتم إنقاذ أحد أفراد القارب الذي وجِدَ متَشبثً بالقارب وتم نقلهُ إلى مستشفى ضِباء وصحته ولله الحمد جيدة ” .

وأفاد القحطاني أن عمليات البحث لا زالت مستمرة هذا اليوم، من جميع الوسائط البحرية والطيران بمشاركة أكثر من 14 قطعة بحرية من مختلف الفئات التابعة لحرس الحدود إلى جانب الطيران العمودي وكذلك أكثر من 11 من المتخصصين من البحث والإنقاذ من المتطوعين.