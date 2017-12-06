هيئة الزكاة والدخل تنفي فرض قيمة مضافة على رواتب القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

ترددت أنباء حول وجود احتمالية لفرض ضريبة قيمة مضافة على رواتب العاملين بالقطاع الخاص في المملكة ، وهو الأمر الذي استدعى اتصال أحد العملاء بهيئة الزكاة والدخل للحصول على إيضاح تفصيلي حول هذا القرار .

ووجه العميل اتصالاً هاتفياً سأل خلاله الهيئة حول احتمالية فرض ضريبة جديدة من ضرائب القيمة المضافة على الرواتب ، إلا أن الرد جاء بالنفي ، حيث أن القيمة المضافة يقتصر فرضها على السلع والخدمات فقط بشكل غير مباشر ولا يمكن أن تفرض على رواتب الموظفين.