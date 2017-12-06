بالصور .. فاعليات مهرجان الشارع الثقافي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نظمت أمانة منطقة الرياض، فاعليات مهرجان الشارع الثقافي، بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، الاثنين الماضي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، أن الفاعليات تستمر حتى يوم الأثنين القادم، وأبواب الزيارة تفتح من 4 عصرا وحتى 11 مساءا.

يذكر أن، مهرجان الشارع الثقافي حدثا مميزا في العاصمة الرياض، لاهتمامه المباشر بالفئة العمرية الشبابية من جميع مناطق المملكة بفعاليات ترفيهية معززة للثقافة والصحة والرسم.