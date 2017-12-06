مهندس يتصدر غلاف مجلة بريطانية شهيرة

حمود العنزي(صدى):

قامت مجلة ” ميتال بوليتن ” البريطانية، باختيار المهندس رائد العجاجي، رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية، شخصية الغلاف لعدد شهر ديسمبر2017 .

ويمتلك العجاجي، تاريخًا حافلًا من الخبرة في المجال الصناعي حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة ” يونيكويل ” .

وفي نوفمبر الماضي، اختارت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف المهندس العجاجي رئيسًا لها للدورة الحالية التي تمتد حتى عام 1441هـ.

ويرفع العجاجي، شعار ” تصنيع منتجات مبتكرة بجودة عالية وآمنة للمستهلكين النهائيين وللمجتمع ككل منذ توليه المسؤولية في الشركة.

يذكر أن هذه المجلة هي الأشهر عالميًا في مجال أخبار صناعة المعادن العالمية.